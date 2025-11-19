Graubuendner Kantonalbank Aktie

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

Investmentbeispiel 19.11.2025 10:05:09

SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: Wäre eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Graubuendner Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 770,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,056 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Papiere wären am 18.11.2025 100,56 CHF wert, da der Schlussstand 1 780,00 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 100,56 CHF entspricht einer Performance von +0,56 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

