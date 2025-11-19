Graubuendner Kantonalbank Aktie
WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204
|Investmentbeispiel
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: Wäre eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Graubuendner Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendete die Graubuendner Kantonalbank-Aktie bei 1 770,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,056 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Graubuendner Kantonalbank-Papiere wären am 18.11.2025 100,56 CHF wert, da der Schlussstand 1 780,00 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 100,56 CHF entspricht einer Performance von +0,56 Prozent.
Graubuendner Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 1,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!