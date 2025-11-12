SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 630,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,135 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 1 775,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 889,57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 8,90 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Graubuendner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 1,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at