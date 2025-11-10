Helvetia Aktie
SPI-Titel Helvetia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Helvetia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 101,40 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,862 Helvetia-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Helvetia-Papiers auf 202,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 996,06 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99,61 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Helvetia eine Marktkapitalisierung von 10,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
