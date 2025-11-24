Helvetia Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
|Rentables Helvetia-Investment?
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Titel Helvetia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Helvetia-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 106,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,936 Helvetia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 191,39 CHF, da sich der Wert einer Helvetia-Aktie am 21.11.2025 auf 204,40 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 91,39 Prozent.
Der Börsenwert von Helvetia belief sich zuletzt auf 10,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
