Helvetia Aktie

WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201

SPI-Titel Helvetia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Helvetia von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Helvetia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2020 wurde die Helvetia-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 91,45 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 109,349 Helvetia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Helvetia-Papiers auf 207,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 657,19 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,57 Prozent angezogen.

Helvetia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

