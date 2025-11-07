HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investition
|
07.11.2025 10:04:27
SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 81,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in HIAG Immobilien-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,285 HIAG Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (109,60 CHF), wäre die Investition nun 1 346,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,64 Prozent gesteigert.
HIAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AGmehr Nachrichten
Analysen zu HIAG Immobilien AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|111,00
|1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.