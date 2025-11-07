SPI-Titel HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der HIAG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 81,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in HIAG Immobilien-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,285 HIAG Immobilien-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (109,60 CHF), wäre die Investition nun 1 346,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,64 Prozent gesteigert.

HIAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at