SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden HIAG Immobilien-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das HIAG Immobilien-Papier 89,70 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 1,115 Anteile im Besitz. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Anteile wären am 30.10.2025 123,08 CHF wert, da der Schlussstand 110,40 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 23,08 Prozent.

HIAG Immobilien war somit zuletzt am Markt 1,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at