SPI-Titel Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,83 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Highlight Event and Entertainment-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,872 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Anteile wären am 19.03.2024 38,72 CHF wert, da der Schlussstand 10,00 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 61,28 Prozent gleich.

Der Marktwert von Highlight Event and Entertainment betrug jüngst 133,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at