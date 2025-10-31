Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,62 Prozent auf 16 958,58 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,174 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 17 077,19 Punkten, nach 17 063,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 16 945,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 094,87 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 2,09 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der SPI einen Stand von 16 748,62 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der SPI noch bei 16 525,39 Punkten. Der SPI wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Wert von 15 711,55 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent nach oben. Bei 17 480,75 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 15,71 Prozent auf 291,00 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 9,59 Prozent auf 160,00 CHF), SIG Group (+ 5,22 Prozent auf 9,08 CHF), Idorsia (+ 4,37 Prozent auf 3,47 CHF) und Straumann (+ 4,05 Prozent auf 100,85 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Perrot Duval SA (-19,28 Prozent auf 40,20 CHF), ASMALLWORLD (-11,76 Prozent auf 0,75 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,18 Prozent auf 7,30 CHF), Addex Therapeutics (-7,10 Prozent auf 0,06 CHF) und Vetropack A (-6,06 Prozent auf 21,70 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 523 173 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 235,437 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 12,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at