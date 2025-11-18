SPI-Titel Investis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Investis von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Investis-Einstiegs gewesen.

Das Investis-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 103,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,966 Investis-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 131,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,57 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,57 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Investis belief sich jüngst auf 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at