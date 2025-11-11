Investis Aktie
SPI-Titel Investis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Investis von vor einem Jahr verdient
Investis-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Investis-Papier an diesem Tag 109,50 CHF wert. Bei einem Investis-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91,324 Investis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 963,47 CHF wert. Mit einer Performance von +19,63 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Investis zuletzt 1,67 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
