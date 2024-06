SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Kardex-Aktie an der Börse BTE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,07 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Kardex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,495 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 624,46 CHF, da sich der Wert eines Kardex-Papiers am 05.06.2024 auf 250,25 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 524,46 Prozent zugenommen.

Alle Kardex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at