SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Kardex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Kardex-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 176,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,561 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2025 gerechnet (279,50 CHF), wäre das Investment nun 15 808,82 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,09 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Kardex betrug jüngst 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at