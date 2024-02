SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Kardex eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Kardex-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Kardex-Papier an diesem Tag 170,20 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Kardex-Aktie investierten, hätten nun 0,588 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Kardex-Aktien wären am 21.02.2024 139,84 CHF wert, da der Schlussstand 238,00 CHF betrug. Mit einer Performance von +39,84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Kardex zuletzt 1,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at