Frühe Investition 05.11.2025 10:05:10

SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die LEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 638,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,061 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (434,50 CHF), wäre das Investment nun 26,53 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73,47 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für LEM eine Börsenbewertung in Höhe von 513,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Aktien in diesem Artikel

LEM S.A. 453,50 -1,31% LEM S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

