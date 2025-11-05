SPI-Titel LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LEM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die LEM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 638,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die LEM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,061 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (434,50 CHF), wäre das Investment nun 26,53 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73,47 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für LEM eine Börsenbewertung in Höhe von 513,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at