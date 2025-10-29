SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in LEM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der LEM-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das LEM-Papier letztlich bei 1 684,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,938 LEM-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 473,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 808,79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,91 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 538,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at