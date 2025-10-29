LEM Aktie
WKN: A0F657 / ISIN: CH0022427626
|Frühes Investment
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der LEM-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das LEM-Papier letztlich bei 1 684,00 CHF. Bei einem LEM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,938 LEM-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LEM-Papiers auf 473,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 808,79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,91 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von LEM belief sich zuletzt auf 538,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEM S.A.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEM von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.25
|SPI-Wert LEM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEM von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
20.10.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
20.10.25
|SIX-Handel So bewegt sich der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.25
|Schwacher Handel in Zürich: Das macht der SPI am Montagmittag (finanzen.at)
|
20.10.25