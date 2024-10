SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medacta-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 25.10.2021 wurde das Medacta-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Medacta-Aktie an diesem Tag 164,60 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Medacta-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,075 Medacta-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Medacta-Papiers auf 117,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 714,46 CHF wert. Mit einer Performance von -28,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Damals wurde der erste Kurs eines Medacta-Anteils bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at