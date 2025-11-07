SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Meier Tobler-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Meier Tobler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Meier Tobler-Papier 29,15 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,430 Meier Tobler-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,55 CHF, da sich der Wert eines Meier Tobler-Anteils am 06.11.2025 auf 36,60 CHF belief. Mit einer Performance von +25,55 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Meier Tobler belief sich jüngst auf 383,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at