SPI-Titel METALL ZUG-Aktie: So viel Verlust hätte ein METALL ZUG-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in METALL ZUG eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden METALL ZUG-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das METALL ZUG-Papier bei 1 920,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die METALL ZUG-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,521 METALL ZUG-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der METALL ZUG-Aktie auf 738,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 384,37 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 61,56 Prozent.

Der Börsenwert von METALL ZUG belief sich zuletzt auf 333,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at