SPI-Titel Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Mikron-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,38 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 185,874 Mikron-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,22 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 572,49 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 257,25 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Mikron betrug jüngst 319,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
