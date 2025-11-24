mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
|Lohnende mobilezone-Investition?
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Titel mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in mobilezone von vor 10 Jahren verloren
Die mobilezone-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren mobilezone-Anteile an diesem Tag 13,73 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 728,288 mobilezone-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 608,37 CHF, da sich der Wert eines mobilezone-Anteils am 21.11.2025 auf 11,82 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,92 Prozent verringert.
mobilezone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 509,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
