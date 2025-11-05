SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mobimo von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Mobimo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mobimo-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 227,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Mobimo-Aktie investiert, befänden sich nun 43,956 Mobimo-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.11.2025 15 186,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 345,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 51,87 Prozent.

Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at