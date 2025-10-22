SPI-Titel Mobimo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mobimo-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Mobimo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mobimo-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Mobimo-Papier bei 181,41 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,551 Mobimo-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 186,59 CHF, da sich der Wert eines Mobimo-Papiers am 21.10.2025 auf 338,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +86,59 Prozent.

Alle Mobimo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at