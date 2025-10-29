Mobimo Aktie
WKN: 930290 / ISIN: CH0011108872
|Profitable Mobimo-Anlage?
|
29.10.2025 10:04:44
SPI-Papier Mobimo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mobimo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.10.2024 wurden Mobimo-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 270,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,704 Mobimo-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Mobimo-Anteile wären am 28.10.2025 1 261,11 CHF wert, da der Schlussstand 340,50 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 26,11 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Mobimo belief sich jüngst auf 2,54 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
