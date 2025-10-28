SPI-Titel Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pierer Mobility (ex KTM Industries) von vor 3 Jahren eingebracht

Pierer Mobility Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 58,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,718 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 23,75 EUR, da sich der Wert eines Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers am 27.10.2025 auf 13,82 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -76,25 Prozent.
Der Marktwert von Pierer Mobility (ex KTM Industries) betrug jüngst 469,36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
