Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

Das macht der SPI am ersten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 17 297,14 Punkte. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,228 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,159 Prozent leichter bei 17 321,32 Punkten, nach 17 348,92 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 321,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 297,14 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 530,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 711,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der SPI mit 16 205,59 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 11,46 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 13,21 Prozent auf 1,20 CHF), Evolva (+ 7,06 Prozent auf 0,88 CHF), Molecular Partners (+ 4,91 Prozent auf 2,89 CHF), BB Biotech (+ 2,76 Prozent auf 40,90 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,64 Prozent auf 13,22 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Adval Tech (-10,87 Prozent auf 41,00 CHF), Addex Therapeutics (-4,84 Prozent auf 0,06 CHF), StarragTornos (-4,46 Prozent auf 30,00 CHF), Kudelski (-3,70 Prozent auf 1,30 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,49 Prozent auf 44,20 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 313 942 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,346 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI hat die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,41 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at