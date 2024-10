SPI-Titel PLAZZA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PLAZZA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PLAZZA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das PLAZZA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 332,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die PLAZZA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,120 PLAZZA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 327,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 849,40 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,51 Prozent.

Der Marktwert von PLAZZA betrug jüngst 679,54 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers belief sich damals auf 222,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at