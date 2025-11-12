SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 469,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,132 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 123,67 CHF, da sich der Wert einer Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie am 11.11.2025 auf 527,00 CHF belief. Mit einer Performance von +12,37 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Sankt Galler Kantonalbank (N) bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at