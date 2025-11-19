Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 19.11.2025 10:05:09

SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment verdienen können.

Am 19.11.2020 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 421,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,725 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (521,00 CHF), wäre die Investition nun 12 360,62 CHF wert. Mit einer Performance von +23,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 3,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Nachrichten

Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sankt Galler Kantonalbank (N) 556,00 -1,07% Sankt Galler Kantonalbank (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:47 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen