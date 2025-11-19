Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Performance im Blick
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 19.11.2020 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 421,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,725 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (521,00 CHF), wäre die Investition nun 12 360,62 CHF wert. Mit einer Performance von +23,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 3,15 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Nachrichten
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)mehr Analysen
