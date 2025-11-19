SPI-Wert Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment verdienen können.

Am 19.11.2020 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 421,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,725 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (521,00 CHF), wäre die Investition nun 12 360,62 CHF wert. Mit einer Performance von +23,61 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 3,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at