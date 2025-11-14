SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 14.11.2020 wurden Thurgauer Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 103,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,087 Thurgauer Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 159,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 436,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 54,37 Prozent mehr wert.

Alle Thurgauer Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 629,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at