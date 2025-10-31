SPI-Titel Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Thurgauer Kantonalbank-Anteile bei 125,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Thurgauer Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,800 Thurgauer Kantonalbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers auf 157,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,00 Prozent erhöht.

Thurgauer Kantonalbank wurde am Markt mit 630,20 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at