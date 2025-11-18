VP Bank Aktie
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VP Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,621 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 682,76 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 17.11.2025 auf 79,20 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 31,72 Prozent.
Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 497,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
