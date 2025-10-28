SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VP Bank von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 28.10.2015 wurde die VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 82,05 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 12,188 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 81,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 989,64 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 989,64 CHF entspricht einer negativen Performance von 1,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 506,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at