SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen VZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit VZ-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 82,20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 121,655 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 014,60 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 28.06.2024 auf 115,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,15 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 4,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at