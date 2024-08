SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Allreal-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Allreal-Anteile 192,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,519 Allreal-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,05 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 27.08.2024 auf 158,20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,95 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Allreal einen Börsenwert von 2,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at