SPI-Wert Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile bei 68,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,471 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 118,53 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,60 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 18,53 Prozent.

Der Basler Kantonalbank Partizipsch-Wert an der Börse wurde auf 408,64 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at