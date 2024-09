SPI-Wert BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das BB Biotech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,557 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 872,79 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,72 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech belief sich zuletzt auf 2,02 Mrd. CHF. Der BB Biotech-Börsengang fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Anteils auf 27,87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at