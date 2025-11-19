Cicor Technologies Aktie
WKN: 913744 / ISIN: CH0008702190
|Langfristige Anlage
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die Cicor Technologies-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 56,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,761 Cicor Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2025 gerechnet (188,50 CHF), wäre die Investition nun 331,87 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 231,87 Prozent.
Cicor Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 756,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Cicor Technologies Ltd.
|191,00
|-1,04%
