Angespannte Stimmung in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich

Am Abend zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Dienstag gab der SPI via SIX letztendlich um 1,01 Prozent auf 17 143,97 Punkte nach. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,242 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,502 Prozent schwächer bei 17 232,11 Punkten, nach 17 318,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 243,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 091,37 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 17 361,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16 770,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.11.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 492,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,47 Prozent zu Buche. Bei 17 689,35 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Zwahlen et Mayr SA (+ 10,96 Prozent auf 162,00 CHF), Cicor Technologies (+ 8,65 Prozent auf 188,50 CHF), Roche (+ 6,79 Prozent auf 306,70 CHF), Roche (+ 6,20 Prozent auf 318,60 CHF) und GAM (+ 5,26 Prozent auf 0,17 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil ams-OSRAM (-15,99 Prozent auf 8,28 CHF), Schlatter Industries (-5,88 Prozent auf 19,20 CHF), Evolva (-5,35 Prozent auf 0,85 CHF), PolyPeptide (-5,18 Prozent auf 21,95 CHF) und LEM (-5,17 Prozent auf 293,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 712 756 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 259,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie verzeichnet mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,66 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OC Oerlikon-Aktie an.

