Investmentbeispiel 17.12.2025 10:03:57

SPI-Wert Cicor Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cicor Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cicor Technologies-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Cicor Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,857 Cicor Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 125,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 232,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123,21 Prozent gesteigert.

Am Markt war Cicor Technologies jüngst 547,47 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

