Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI steigen

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,33 Prozent höher bei 17 794,92 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,278 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 17 751,54 Punkte an der Kurstafel, nach 17 737,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 17 751,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 860,25 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,025 Prozent nach oben. Der SPI bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 17 627,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2025, notierte der SPI bei 16 945,18 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Wert von 15 616,16 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 14,67 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 860,25 Punkte. Bei 14 361,69 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Newron PharmaceuticalsAz (+ 6,37 Prozent auf 20,55 CHF), BVZ (+ 6,36 Prozent auf 1 170,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,45 Prozent auf 0,16 CHF), Cicor Technologies (+ 5,06 Prozent auf 135,00 CHF) und Relief Therapeutics (+ 4,90 Prozent auf 3,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Evolva (-7,77 Prozent auf 0,76 CHF), Xlife Sciences (-6,69 Prozent auf 23,70 CHF), Kudelski (-5,38 Prozent auf 1,23 CHF), GAM (-5,33 Prozent auf 0,14 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,29 Prozent auf 44,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 349 355 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 283,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at