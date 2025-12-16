Groupe Minoteries Aktie
Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen
Am Dienstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent im Plus bei 17 941,40 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,265 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,205 Prozent höher bei 17 951,92 Punkten in den Handel, nach 17 915,20 Punkten am Vortag.
Bei 18 016,02 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 939,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SPI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI bei 17 391,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der SPI mit 16 709,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 580,15 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 15,61 Prozent zu. Bei 18 016,02 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SPI
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 50,00 Prozent auf 1,59 CHF), Schweiter Technologies (+ 8,06 Prozent auf 268,00 CHF), Vetropack A (+ 2,99 Prozent auf 20,65 CHF), Xlife Sciences (+ 2,84 Prozent auf 21,70 CHF) und Medartis (+ 2,70 Prozent auf 87,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-6,90 Prozent auf 0,14 CHF), Varia US Properties (-5,01 Prozent auf 18,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,35 Prozent auf 220,00 CHF), BVZ (-4,17 Prozent auf 1 150,00 CHF) und Cicor Technologies (-3,59 Prozent auf 121,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 814 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,461 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die MindMaze Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
