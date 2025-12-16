Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SIX-Handel im Blick 16.12.2025 12:27:24

Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der SPI im Performance-Check.

Am Dienstag steht der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,15 Prozent im Plus bei 17 941,40 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,265 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,205 Prozent höher bei 17 951,92 Punkten in den Handel, nach 17 915,20 Punkten am Vortag.

Bei 18 016,02 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 939,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der SPI bei 17 391,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der SPI mit 16 709,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 580,15 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 15,61 Prozent zu. Bei 18 016,02 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell MindMaze Therapeutics (+ 50,00 Prozent auf 1,59 CHF), Schweiter Technologies (+ 8,06 Prozent auf 268,00 CHF), Vetropack A (+ 2,99 Prozent auf 20,65 CHF), Xlife Sciences (+ 2,84 Prozent auf 21,70 CHF) und Medartis (+ 2,70 Prozent auf 87,50 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-6,90 Prozent auf 0,14 CHF), Varia US Properties (-5,01 Prozent auf 18,00 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,35 Prozent auf 220,00 CHF), BVZ (-4,17 Prozent auf 1 150,00 CHF) und Cicor Technologies (-3,59 Prozent auf 121,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 814 211 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,461 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die MindMaze Therapeutics-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Varia US Propertiesmehr Nachrichten

Analysen zu Groupe Minoteries SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVZ AG 1 150,00 -4,17% BVZ AG
Cicor Technologies Ltd. 128,00 -5,54% Cicor Technologies Ltd.
GAM AG 0,14 -3,67% GAM AG
Groupe Minoteries SA 220,00 -4,35% Groupe Minoteries SA
Medartis Holding AG 87,50 2,70% Medartis Holding AG
MindMaze Therapeutics 2,91 0,00% MindMaze Therapeutics
OC Oerlikon Corporation AG 3,35 -0,24% OC Oerlikon Corporation AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 354,60 0,85% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
UBS 37,27 2,64% UBS
Varia US Properties 18,90 -0,26% Varia US Properties
Vetropack Holding AG Act nom -A- 21,05 -1,41% Vetropack Holding AG Act nom -A-
Xlife Sciences AG 21,70 2,84% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 976,65 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen