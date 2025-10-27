SPI-Wert Comet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Comet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Comet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.10.2022 wurden Comet-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Comet-Anteile bei 164,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,610 Comet-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 199,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,77 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,77 Prozent erhöht.

Comet wurde am Markt mit 1,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at