SIX-Handel: SPI notiert zum Start des Montagshandels im Plus

So bewegt sich der SPI am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 17 007,29 Punkte nach oben. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,164 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,082 Prozent auf 16 995,89 Punkte an der Kurstafel, nach 16 982,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 995,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 007,29 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 208,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Stand von 16 525,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Stand von 15 929,51 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern verzeichnet.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 13,37 Prozent auf 45,80 CHF), Kudelski (+ 3,85 Prozent auf 1,35 CHF), Adval Tech (+ 2,44 Prozent auf 42,00 CHF), Molecular Partners (+ 2,41 Prozent auf 2,97 CHF) und Comet (+ 2,29 Prozent auf 200,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 0,77 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,25 Prozent auf 1,50 CHF), SHL Telemedicine (-4,62 Prozent auf 1,24 CHF), Xlife Sciences (-4,36 Prozent auf 18,65 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,70 Prozent auf 0,18 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 215 807 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 232,855 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at