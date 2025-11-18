CPH Group Aktie

WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714

Rentable CPH Group-Investition? 18.11.2025 10:03:39

SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen CPH Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,39 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 220,327 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 334,75 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 17.11.2025 auf 69,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,35 Prozent angezogen.

CPH Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 418,46 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

