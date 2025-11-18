CPH Group Aktie
WKN: 913709 / ISIN: CH0001624714
Rentable CPH Group-Investition?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert CPH Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPH Group von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das CPH Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 45,39 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die CPH Group-Aktie investiert hat, hat nun 220,327 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 334,75 CHF, da sich der Wert eines CPH Group-Anteils am 17.11.2025 auf 69,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 53,35 Prozent angezogen.
CPH Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 418,46 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
