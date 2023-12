SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Elma Electronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 22.12.2020 wurde das Elma Electronic-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 480,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,833 Elma Electronic-Anteilen. Die gehaltenen Elma Electronic-Papiere wären am 15.12.2023 20 833,33 CHF wert, da der Schlussstand 1 000,00 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 20 833,33 CHF entspricht einer Performance von +108,33 Prozent.

Am Markt war Elma Electronic jüngst 228,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

