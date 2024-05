SPI-Wert Elma Electronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Elma Electronic-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Elma Electronic-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Elma Electronic-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 394,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Elma Electronic-Aktie investiert, befänden sich nun 25,381 Elma Electronic-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Elma Electronic-Aktien wären am 23.05.2024 25 380,71 CHF wert, da der Schlussstand 1 000,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 153,81 Prozent.

Der Elma Electronic-Wert an der Börse wurde auf 226,23 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at