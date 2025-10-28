SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie gebracht.

Am 28.10.2015 wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 432,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 0,231 Emmi-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Emmi-Aktien wären am 27.10.2025 171,79 CHF wert, da der Schlussstand 743,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 71,79 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 3,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

