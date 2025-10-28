Emmi Aktie

Emmi

WKN: 798263 / ISIN: CH0012829898

Lohnende Emmi-Investition? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Wert Emmi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Emmi von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Emmi-Aktie gebracht.

Am 28.10.2015 wurde die Emmi-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 432,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Emmi-Aktie investiert, befänden sich nun 0,231 Emmi-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Emmi-Aktien wären am 27.10.2025 171,79 CHF wert, da der Schlussstand 743,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 71,79 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Emmi eine Marktkapitalisierung von 3,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Emmi AG 799,00 0,13% Emmi AG

Börse aktuell

ATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag kaum verändert, während das deutsche Börsenbarometer in die Verlustzone fällt. An den Aktienmärkten in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

