SPI-Wert Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Groupe Minoteries SA-Papier bei 310,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,322 Groupe Minoteries SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 216,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,57 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 30,43 Prozent.

Insgesamt war Groupe Minoteries SA zuletzt 71,23 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at