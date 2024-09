SPI-Wert Helvetia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Helvetia-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Helvetia-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 92,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,087 Helvetia-Aktien. Die gehaltenen Helvetia-Aktien wären am 30.08.2024 145,98 CHF wert, da der Schlussstand 134,30 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,98 Prozent gesteigert.

Helvetia wurde am Markt mit 7,10 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at